В Румынии считают, что предоставление США авиабаз не создает риска для страны

БУХАРЕСТ, 17 марта. /ТАСС/. Министр обороны Румынии Раду Мируцэ заверил, что предоставление Вооруженным силам США авиабаз в стране не создает риска для румын.
«Из анализа, который провели специализированные структуры страны, [следует, что] дополнительного риска для румын нет», — сказал он в беседе с журналистами в парламенте. Его слова приводит агентство Аджерпрес.
Мируцэ подчеркнул, что из страны не будут вылетать самолеты с наступательными вооружениями для поддержки операции в Иране. «Речь не идет о бомбардировщиках, — указал он. — Американская армия передала нам в письменной форме, что речь не идет о самолетах, которые перевозят взрывчатые материалы».
Глава военного ведомства отреагировал таким образом на слова экс-президента Румынии Траяна Бэсеску о том, что «румынское государство должно срочно принять превентивные меры по информированию населения» о том, как действовать в случае возможных атак Ирана. «На двух военных базах будут размещены самолеты для заправки в воздухе истребителей и бомбардировщиков, беспилотников для разведки и бомбардировок, радары, предназначенные для управления системами ПРО, боевыми самолетами и т. д., — написал бывший глава румынского государства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). — По моему мнению, ничего из этого не является оборонительным оборудованием». Бэсеску считает, что «Иран может попытаться нанести удар по размещенному на базах американскому оборудованию», или могут быть «террористические атаки радикальных исламистов, или кибернетические атаки».
Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что исламская республика будет рассматривать Румынию как сторону в конфликте на Ближнем Востоке, если она предоставит свои базы вооруженным силам США. Комментируя это заявление, глава румынского военного ведомства пояснил, что представитель иранского МИД говорил о реакции правового и политического, а не военного характера.