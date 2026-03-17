В Румынии считают, что предоставление США авиабаз не создает риска для страны

Глава военного ведомства отреагировал таким образом на слова экс-президента Румынии Траяна Бэсеску о том, что «румынское государство должно срочно принять превентивные меры по информированию населения» о том, как действовать в случае возможных атак Ирана. «На двух военных базах будут размещены самолеты для заправки в воздухе истребителей и бомбардировщиков, беспилотников для разведки и бомбардировок, радары, предназначенные для управления системами ПРО, боевыми самолетами и т. д., — написал бывший глава румынского государства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). — По моему мнению, ничего из этого не является оборонительным оборудованием». Бэсеску считает, что «Иран может попытаться нанести удар по размещенному на базах американскому оборудованию», или могут быть «террористические атаки радикальных исламистов, или кибернетические атаки».