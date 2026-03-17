Минобороны предложило обновить список ограничений для контрактной службы

В Минобороны России предлагают уточнить список психических расстройств, при наличии которых ограниченно годные не смогут служить по контракту в период мобилизации.

Соответствующий приказ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу к препятствующим заключению контракта диагнозам предлагается отнести органическое кататоническое, бредовое (шизофреноподобное), тревожное, диссоциативное расстройства.

Кроме того, поступить на военную службу не получится при наличии психических расстройств и расстройств поведения, вызванных употреблением психоактивных веществ, как и при подтверждении лёгких когнитивных нарушений при органических расстройствах.

В перечень также внесены шизофрения, хронические бредовые расстройства, расстройства психологического развития, эмоциональные расстройства и расстройства поведения, которые обычно проявляются в детском и подростковом возрасте. Отдельно указывается умственная отсталость как основание для отказа в заключении контракта при мобилизации.

В конце января Минобороны России уже дополнило список болезней, запрещающих контракт.