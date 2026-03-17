Марочко: армия РФ вытесняет ВСУ из Подольского под Часовым Яром

ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Российские бойцы, продвигаясь вдоль реки Грузская, вытесняют подразделения Вооруженных сил Украины из Подольского под Часовым Яром Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, армия РФ уже продавила фронт противника на нескольких участках у Подольского.
«Юго-западнее Часова Яра — в районе Подольского — наши военнослужащие сейчас активно продвигаются вдоль реки Грузская. В целом, здесь наблюдается некоторое продавливание фронта. И предполагаю, что наши военнослужащие в ближайшее время вытеснят украинских боевиков из данного населенного пункта», — сказал он.