Очередная европейская страна не поддержала военную миссию США в Ормузском проливе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка кораблей в Ормузский пролив по призыву Дональда Трампа станет шагом к прямому участию в конфликте вокруг Ирана.

В эфире телеканала Rete4 она отметила, что миссия Aspides может быть усилена в Красном море, но в Ормузском проливе ситуация сложнее.

«Сейчас мы можем усилить миссию Aspides, поэтому мы говорим о Красном море», — сказала Мелони.

Глава МИД Италии Антонио Таяни также выступил против расширения мандата европейских миссий на этот регион, призвав к укреплению Aspides.

Ранее Трамп призвал ряд стран прислать корабли для восстановления безопасности судоходства в проливе.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что открытие Ормузского пролива должно сопровождаться стратегическими уступками со стороны США.

