У блогера Чекалиной обнаружили метастазы в костях черепа

Накануне в Гагаринском суде Москвы состоялось очередное заседание, по итогам которого уголовное дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении Валерии Чекалиной было выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления. Сама она не присутствовала на заседании, поскольку была госпитализирована в НМИЦ онкологии имени Блохина для проведения лучевой терапии в рамках лечения рака желудка четвертой стадии.