Трамп заявил о возможности взять Кубу под контроль США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему может принадлежать честь «взятия Кубы».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему может принадлежать честь «взятия Кубы». Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете Белого дома после подписания указа об ужесточении мер по борьбе с мошенничеством при реализации государственных программ помощи малоимущим.

«Имею в виду — неважно, освобожу я ее или возьму ее. Я мог бы делать все, что хочу, с ней, если хотите знать правду», — сказал Трамп, отвечая на уточняющие вопросы.

При этом президент не стал уточнять, по какому именно сценарию — военному или дипломатическому — будут развиваться отношения с Гаваной. Трамп лишь подчеркнул, что в настоящее время кубинские власти ведут переговоры с американской стороной.

Ранее американский лидер призвал правительство Кубы поскорее заключить сделку с Соединенными Штатами.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше