Трамп заявил о возможности взять Кубу под контроль США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему может принадлежать честь «взятия Кубы». Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете Белого дома после подписания указа об ужесточении мер по борьбе с мошенничеством при реализации государственных программ помощи малоимущим.
«Имею в виду — неважно, освобожу я ее или возьму ее. Я мог бы делать все, что хочу, с ней, если хотите знать правду», — сказал Трамп, отвечая на уточняющие вопросы.
При этом президент не стал уточнять, по какому именно сценарию — военному или дипломатическому — будут развиваться отношения с Гаваной. Трамп лишь подчеркнул, что в настоящее время кубинские власти ведут переговоры с американской стороной.
Ранее американский лидер призвал правительство Кубы поскорее заключить сделку с Соединенными Штатами.