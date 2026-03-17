Вашингтон
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир ВСУ угрожал солдату за просьбу его накормить

Командир ВСУ угрожал солдату отсутствием ротации за просьбу накормить его.

ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Командир ВСУ угрожал подчиненному солдату не менять его на позиции в Запорожской области за просьбу накормить его, следует из радиоперехвата оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВСУ силой переводят военнослужащих территориальной обороны в штурмовые подразделения.

«Я тебе скажу — будешь ныть, я тебе “прописку” там устрою, как принял?» — сказал командир.

В ответ солдат дал знать, что его терпение на исходе.

«Да пожалуйста, только накормите нормально — жрать хочется всё время», — ответил он.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.