Командир ВСУ угрожал солдату за просьбу его накормить

ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Командир ВСУ угрожал подчиненному солдату не менять его на позиции в Запорожской области за просьбу накормить его, следует из радиоперехвата оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ВСУ силой переводят военнослужащих территориальной обороны в штурмовые подразделения.
«Я тебе скажу — будешь ныть, я тебе “прописку” там устрою, как принял?» — сказал командир.
В ответ солдат дал знать, что его терпение на исходе.
«Да пожалуйста, только накормите нормально — жрать хочется всё время», — ответил он.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.