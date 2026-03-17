В военной контрразведке Польши заявили о росте пророссийских настроений

Начальник службы Ярослав Стружик рассказал, что 50% актов саботажа против объектов польской критической инфраструктуры осуществляют украинцы.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Начальник Службы военной контрразведки Польши генерал Ярослав Стружик заявил о росте пророссийских настроений в стране.

«В обществе растут пророссийские настроения. Это предмет нашей заботы, наблюдения и оперативно-разведывательных действий. Число таких лиц, особенно в растущей армии, может увеличиваться. Мы внимательно следим за многими случаями», — процитировала главу ведомства газета Rzeczpospolita.

Он также подчеркнул, что почти 50% актов саботажа против объектов польской критической инфраструктуры осуществляют украинцы, 20% — поляки.