В военной контрразведке Польши заявили о росте пророссийских настроений

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Начальник Службы военной контрразведки Польши генерал Ярослав Стружик заявил о росте пророссийских настроений в стране.
«В обществе растут пророссийские настроения. Это предмет нашей заботы, наблюдения и оперативно-разведывательных действий. Число таких лиц, особенно в растущей армии, может увеличиваться. Мы внимательно следим за многими случаями», — процитировала главу ведомства газета Rzeczpospolita.
Он также подчеркнул, что почти 50% актов саботажа против объектов польской критической инфраструктуры осуществляют украинцы, 20% — поляки.