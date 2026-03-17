Американский журналист Такер Карлсон предположил, что Израиль управляет США, так как, исходя из нынешних реалий, его «нельзя критиковать».
По словам Карлсона, цензура всегда осуществляется от имени людей, находящихся у власти, и эти люди — единственные, кто принимает законы, запрещающие их критиковать.
«Я никогда не был тем парнем, который бегал и говорил, что Израиль управляет Соединёнными Штатами, преувеличено, вы знаете, но я не хочу так думать. Например, если вы не можете критиковать иностранную страну, то эта страна управляет, верно? Я имею в виду, какой другой вывод я должен сделать?» — сказал журналист.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о конце операции против Ирана будет принято совместно с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
В The Washington Post между тем писали, что Израиль был готов атаковать Иран даже без поддержки Америки.