Карлсон предположил, что Израиль управляет США

Американский журналист Такер Карлсон предположил, что Израиль управляет США, так как, исходя из нынешних реалий, его «нельзя критиковать».

По словам Карлсона, цензура всегда осуществляется от имени людей, находящихся у власти, и эти люди — единственные, кто принимает законы, запрещающие их критиковать.

«Я никогда не был тем парнем, который бегал и говорил, что Израиль управляет Соединёнными Штатами, преувеличено, вы знаете, но я не хочу так думать. Например, если вы не можете критиковать иностранную страну, то эта страна управляет, верно? Я имею в виду, какой другой вывод я должен сделать?» — сказал журналист.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о конце операции против Ирана будет принято совместно с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

В The Washington Post между тем писали, что Израиль был готов атаковать Иран даже без поддержки Америки.