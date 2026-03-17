Стубб призвал серьезно относиться к словам Трампа

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб после слов американского президента Дональда Трампа о плохом будущем НАТО в случае отказа стран альянса помочь Вашингтону в ситуации с Ормузским проливом призвал серьезно относиться ко всему, что говорит лидер США.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. В воскресенье Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если страны альянса не ответят на запросы США о помощи в обеспечении безопасности пролива.
«Мы, очевидно, должны серьезно относиться ко всему, что говорит президент Соединенных Штатов», — заявил Стубб в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, как следует воспринимать слова Трампа о будущем НАТО.
Он добавил, что те страны, которые обладают возможностями и желанием помочь Вашингтону, «сделают это и должны это сделать», но указал на то, что НАТО является оборонительным блоком и «не занимается военными атаками как таковыми».
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен, отвечая на вопрос о возможной отправке финских кораблей на Ближний Восток, заявила, что приоритетом для республики остаются Россия и Балтийское море.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.