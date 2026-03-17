Глава Приморья Олег Кожемяко празднует день рождения

В политику Приморья он вошел еще в 2001 году, начав работу в законодательном собрании. В 2005 году Олег Кожемяко занял пост вице-губернатора в Корякском автономном округе, далее временно исполнял обязанности главы, позже став руководителем.
С 2008-го по 2015 год возглавлял Амурскую область, затем стал и.о. главы Сахалинской области. Впоследствии официально перешел на эту должность.
Вернулся в Приморский край он в сентябре 2018 года, где занял кресло врио губернатора. 16 декабря возглавил Приморье.
Олег Кожемяко — один из немногих глав регионов РФ, который руководил несколькими субъектами.
