Глава Приморья Олег Кожемяко празднует день рождения

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта, ФедералПресс. Сегодня губернатору Приморского края Олегу Кожемяко исполняется 64 года.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В политику Приморья он вошел еще в 2001 году, начав работу в законодательном собрании. В 2005 году Олег Кожемяко занял пост вице-губернатора в Корякском автономном округе, далее временно исполнял обязанности главы, позже став руководителем.

С 2008-го по 2015 год возглавлял Амурскую область, затем стал и.о. главы Сахалинской области. Впоследствии официально перешел на эту должность.

Вернулся в Приморский край он в сентябре 2018 года, где занял кресло врио губернатора. 16 декабря возглавил Приморье.

Олег Кожемяко — один из немногих глав регионов РФ, который руководил несколькими субъектами.

Редакция «ФедералПресс» поздравляет Олега Николаевича с днем рождения и желает успехов на работе, счастья и здоровья.