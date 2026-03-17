Силы ПВО с полуночи уничтожили 16 БПЛА на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с полуночи 17 марта силы ПВО уничтожили уже 16 БПЛА, летевших на Москву.
Информация об этом появилась в его Telegram-канале.
Уточняется, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что ВСУ предприняли попытку массовой атаки БПЛА по территории региона.
