Пушилин: ВС России улучшили позиции на юге и востоке Константиновки

Российские войска за последние дни улучшили позиции в южной и восточной частях Константиновки в ДНР, сообщил в интервью ТАСС глава республики Денис Пушилин.
«Здесь мы видим в самой Константиновке улучшение позиций наших подразделений, непосредственно уже в самой Константиновке. В южной и восточной части наши подразделения за последние дни там позиции улучшили», — сказал глава ДНР.
Ранее глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что ВС России взяли под контроль более 60% Константиновки.
Кроме того, он отметил, что за две недели марта российская армия освободила 12 населённых пунктов.