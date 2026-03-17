British Airways отменила ближневосточные рейсы до конца мая

Перевозчик отметил, что такие меры принял из-за неопределенности в регионе.

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Британская авиакомпания British Airways отменила все рейсы на Ближний Восток до конца мая.

«В связи с сохраняющейся неопределенностью ситуации на Ближнем Востоке и нестабильностью в воздушном пространстве, а также с целью обеспечить нашим клиентам большую ясность, мы продлили временное сокращение расписания полетов в регионе», — отмечается в заявлении перевозчика.

Как уточняет газета The Daily Telegraph, до 31 мая отменены рейсы в Бахрейн, Дубай, Тель-Авив и Амман. Перелеты в Абу-Даби отменены до октября.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
