Indian Express: в Индии задержали шестерых украинцев по подозрению в терроризме

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 марта. /ТАСС/. Национальное агентство расследований Индии задержало семь иностранных граждан — шестерых украинцев и одного американца — по подозрению в подготовке террористической деятельности на территории страны. Об этом сообщила газета The Indian Express.
Отмечается, что гражданин США был задержан в аэропорту Калькутты (восточный штат Западная Бенгалия), трое граждан Украины — в аэропорту Лакнау (центральный штат Уттар-Прадеш) и еще трое — в аэропорту Нью-Дели. Все подозреваемые въехали в Индию по действующим визам.
После прибытия в республику они направились в штат Мизорам без получения обязательного разрешения на посещение приграничных районов. Затем группа пересекла границу с Мьянмой, где установила контакты с этническими вооруженными формированиями. Кроме того, указывается, что задержанные причастны к незаконной доставке крупных партий беспилотников из Европы через территорию Индии в Мьянму, которые предназначались для экстремистов.
После задержания иностранцев доставили в Нью-Дели. Суд индийской столицы постановил продлить их заключение до 27 марта.