Вашингтон
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Ирана заявили, что Тегеран готов к длительной войне

Иран готов как угодно долго вести боевые действия и сейчас не сконцентрирован на поисках дипломатического варианта урегулирования нынешнего конфликта в регионе.

Об этом телеканалу Ash-Sharq заявил один из представителей руководства иранского МИД.

«Иран готов воевать столько, сколько потребуется… И в настоящее время Тегеран не сосредоточен на дипломатическом решении», — передаёт его слова ТАСС.

Ранее посол Ирана в Вене Асадолла Эшраг Джахроми опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран обращался к Вашингтону с предложением переговоров.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также опроверг сообщение о возобновлении контактов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом уже после начала операции Соединённых Штатов и Израиля против Ирана.

