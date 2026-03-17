В МИД Ирана заявили, что Тегеран готов к длительной войне

Иран готов как угодно долго вести боевые действия и сейчас не сконцентрирован на поисках дипломатического варианта урегулирования нынешнего конфликта в регионе.
Об этом телеканалу Ash-Sharq заявил один из представителей руководства иранского МИД.
«Иран готов воевать столько, сколько потребуется… И в настоящее время Тегеран не сосредоточен на дипломатическом решении», — передаёт его слова ТАСС.
Ранее посол Ирана в Вене Асадолла Эшраг Джахроми опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран обращался к Вашингтону с предложением переговоров.
Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также опроверг сообщение о возобновлении контактов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом уже после начала операции Соединённых Штатов и Израиля против Ирана.