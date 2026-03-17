Стубб заявил, что разочарован вниманием Трампа к Украине

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование количеством внимания американского лидера Дональда Трампа к Украине на фоне операции в Иране.

Источник: AP 2024

«Я чувствую определенное разочарование и нетерпение по ситуации сейчас, меня это беспокоит», — заявил Стубб в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, насколько, по его мнению, Трамп сосредоточен на поиске решения по Украине на фоне событий на Ближнем Востоке.

Он уточнил, что сейчас существуют «два фронта»: Иран, где США активно вовлечены, и Украина, где Вашингтон выступает посредником.

«Всякий раз в ситуации, где участвуют американские войска, когда затраты астрономические, я думаю, что внимание больше сосредоточено там, чем на мирном посредничестве. К сожалению», — отметил финский президент.

В воскресенье газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата ЕС сообщала, что в Евросоюзе пожаловались, что события на Ближнем Востоке сильно отвлекли политическое внимание от Украины, назвали это катастрофой для ЕС и Киева.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше