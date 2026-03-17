Стубб заявил, что разочарован вниманием Трампа к Украине

«Я чувствую определенное разочарование и нетерпение по ситуации сейчас, меня это беспокоит», — заявил Стубб в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, насколько, по его мнению, Трамп сосредоточен на поиске решения по Украине на фоне событий на Ближнем Востоке.
«Всякий раз в ситуации, где участвуют американские войска, когда затраты астрономические, я думаю, что внимание больше сосредоточено там, чем на мирном посредничестве. К сожалению», — отметил финский президент.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.