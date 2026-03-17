Аэропорты Пскова и Краснодара приостановили обслуживание рейсов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Пскова и Краснодара.
Об этом заявили в Росавиации.
В ведомстве отметили, что соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО с полуночи уничтожили 16 БПЛА на подлёте к Москве.
