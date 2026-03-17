Трамп может отложить визит в Китай на месяц на фоне войны в Иране

Президент США Дональд Трамп намерен отложить запланированный на конец марта визит в Китай. Сейчас эта возможность обсуждается, заявил американский лидер во время общения с прессой в Белом доме. Трамп назвал иранский конфликт причиной, по которой поездка будет перенесена.
«Из-за войны я хочу быть здесь, я считаю, что должен быть здесь», — сказал Трамп, уточнив, что сроки визита в Пекин могут быть перенесены на месяц.
«Я с нетерпением жду поездки туда. У нас очень хорошие отношения», — резюмировал Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность подписания крупного пакета военной помощи Тайваню. Решение может быть принято после визита американского лидера в Китай.
Тем временем заявление президента США Дональда Трампа о том, что он может отложить намеченный на 31 марта — 2 апреля визит в Китай, «если Пекин не поможет разблокировать Ормузский пролив», в китайской столице встретили спокойно.