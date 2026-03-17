На Украине назвали имя главного претендента на пост главкома ВСУ

В январе украинское издание Страна.ua сообщало, что на Украине вновь обсуждается вопрос о возможных перестановках в военном руководстве и вероятной отставке нынешнего главкома Александра Сырского. Сообщалось, что в медиаполе в качестве «прогрессивных» кандидатов на этот пост продвигаются командующий объединенными силами Михаил Драпатый и основатель полка «Азов» Андрей Билецкий.