На Украине назвали имя главного претендента на пост главкома ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский якобы принял решение назначить главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) основателя и первого командира полка «Азов»* Андрея Билецкого**. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление блогера Шария.
«Это всерьез прозвучало на днях из его уст в офисе», — сообщил Шарий, говоря о решении Зеленского.
В январе украинское издание Страна.ua сообщало, что на Украине вновь обсуждается вопрос о возможных перестановках в военном руководстве и вероятной отставке нынешнего главкома Александра Сырского. Сообщалось, что в медиаполе в качестве «прогрессивных» кандидатов на этот пост продвигаются командующий объединенными силами Михаил Драпатый и основатель полка «Азов» Андрей Билецкий.
*Организация, признанная террористической на территории России.
**Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории России.