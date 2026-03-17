Онищенко заявил, что ставить диагноз с помощью ИИ безграмотно и безответственно

Ставить диагноз и назначать лечение с помощью искусственного интеллекта — безграмотно и безответственно по отношению к собственному здоровью, это серьёзная проблема, заявил в разговоре с ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
При этом он подчеркнул, что не видит опасности в том, чтобы врачи использовали ИИ в своей работе. Главное, по его словам, чтобы диагнозы ставили только врачи, а ИИ в данном случае может лишь помочь в анализе данных и поиске вариантов решения проблемы.
«Искусственный интеллект нам помогает. Он подготавливает справочную литературу. Более того, благодаря искусственному интеллекту мы целый раздел новых болезней сейчас внесли в МКБ (международную классификацию болезней — RT.)…», — сказал Онищенко.
Также он выразил уверенность, что до полной замены врачей искусственным интеллектом ещё очень далеко.
Ранее сообщалось, что в Московской области более 20 тыс. человек расшифровали свои анализы с помощью искусственного интеллекта.
Старший юрист MWS AI (входит в ERION, объединяющую нетелеком-активы МТС) Кирилл Дьяков между тем предупредил, что анализ медицинских данных с помощью нейросети может привести к их утечке.