ОАЭ частично закрыли воздушное пространство на фоне атаки Ирана

КАИР, 17 марта. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение о частичном временном закрытии воздушного пространства страны. Об этом объявило местное Управление гражданской авиации.
«В качестве исключительной меры предосторожности было принято решение частично и временно закрыть воздушное пространство ОАЭ», — приводит заявление ведомства агентство WAM.
Министерство обороны ОАЭ проинформировало, что его системы ПВО сейчас отражают атаки ракет и беспилотников, запущенных из Ирана.
