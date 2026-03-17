Ирак назвал терактами атаки на месторождение Меджнун и отель в Багдаде

«Нефтяное месторождение Меджнун, отель Al Rasheed и посольство США в Багдаде подверглись террористическим атакам, которые будут иметь серьезные негативные последствия для нашей страны. В этой связи верховный главнокомандующий ВС Ирака Мухаммед ас-Судани приказал силам безопасности страны найти и привлечь к ответственности всех ответственных за эти удары», — приводит слова Нумана агентство INA. Представитель иракского премьера добавил, что наказание также понесут все служащие силового аппарата, которые «не выполнили свои прямые обязанности» по обеспечению безопасности на указанных объектах.