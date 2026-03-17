Ирак назвал терактами атаки на месторождение Меджнун и отель в Багдаде

КАИР, 17 марта. /ТАСС/. Удары по одному из крупнейших в мире нефтяных месторождений Меджнун на юге Ирака и по отелю Al Rasheed в центре Багдада являются терактами и будут иметь негативные последствия для страны. Убежденность в этом выразил официальный представитель премьер-министра Ирака Сабах ан-Нуман.
«Нефтяное месторождение Меджнун, отель Al Rasheed и посольство США в Багдаде подверглись террористическим атакам, которые будут иметь серьезные негативные последствия для нашей страны. В этой связи верховный главнокомандующий ВС Ирака Мухаммед ас-Судани приказал силам безопасности страны найти и привлечь к ответственности всех ответственных за эти удары», — приводит слова Нумана агентство INA. Представитель иракского премьера добавил, что наказание также понесут все служащие силового аппарата, которые «не выполнили свои прямые обязанности» по обеспечению безопасности на указанных объектах.
16 марта месторождение Меджнун, расположенное в иракской провинции Басра, было трижды атаковано БПЛА. Вскоре после этого дрон также поразил отель Al Rasheed в «зеленой зоне» Багдада, где находятся здания правительственных учреждений и посольства многих государств. Информации о пострадавших и жертвах в результате данных ударов пока не поступало.