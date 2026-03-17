Глава контрразведки Польши заявил о росте пророссийских настроений в стране

По его словам, подобные настроения становятся предметом повышенного внимания польских спецслужб. В интервью газете Rzeczpospolita он отметил, что контрразведка внимательно наблюдает за подобными случаями и проводит оперативную работу.
Особое беспокойство у польских властей вызывает возможность распространения пророссийских взглядов среди военнослужащих армии. Стружик подчеркнул, что подобные проявления тщательно отслеживаются.
Глава контрразведки также сообщил, что среди лиц, причастных к диверсиям на объектах критической инфраструктуры Польши, есть представители разных стран. По его словам, чуть менее половины подозреваемых — граждане Украины, несколько десятков процентов — белорусы, а около 20% составляют сами поляки.
Премьер-министр Дональд Туск недавно заявил, что риск выхода Польши из ЕС — так называемого Polexit — сегодня стал вполне реальным. По его словам, угрозу создают как внутренние политические силы, так и влияние внешних игроков, включая часть европейских правых политиков.
