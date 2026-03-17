NYT узнала о требовании США отстранить президента Кубы от власти

Администрация Дональда Трампа стремится к отстранению от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источников, знакомых с ходом переговоров между официальными лицами двух стран.
По данным издания, американская сторона в ходе диалога дала понять кубинским переговорщикам, что действующий глава государства должен покинуть свой пост. При этом Вашингтон не диктует конкретный механизм отставки, оставляя дальнейшие шаги на усмотрение кубинской стороны.
«Этот шаг приведет к свержению ключевой фигуры, но оставит на месте репрессивное коммунистическое правительство, правившее Кубой более 65 лет», — пишет NYT.
В администрации США полагают, что Диас-Канель как сторонник жесткой линии препятствует структурным экономическим изменениям.
«По мнению некоторых чиновников администрации Трампа, смещение главы кубинского государства позволило бы осуществить структурные экономические изменения в стране, которые, как считают эти чиновники, Диас-Канель, сторонник жесткой линии, вряд ли поддержит», — пояснил один из источников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему может принадлежать честь «взятия Кубы». Глава Белого дома также подтвердил, что в настоящее время кубинские власти ведут переговоры с американской стороной.