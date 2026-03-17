В ОАЭ объявили о частичном закрытии воздушного пространства

ДОХА, 17 мар — РИА Новости. Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о временном частичном закрытии воздушного пространства страны на фоне новой атаки ракет и беспилотников, говорится в сообщении управления для Эмиратского агентства новостей WAM.
«Главное управление гражданской авиации ОАЭ ввело временное и частичное закрытие воздушного пространства страны в качестве исключительной меры предосторожности для обеспечения безопасности полетов и экипажей, а также для защиты территории страны в связи с обострением ситуации в области безопасности в регионе», — отметило управление.
Ранее власти Дубая сообщили, что система противовоздушной обороны эмирата отражает новую атаку.
