Вашингтон
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Рубио поручил добиваться от других стран мер по противодействию Ирану

ABC: Рубио поручил дипломатам США призывать другие страны к мерам против Ирана.

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру призывать правительства третьих стран принять меры против Ирана, передает телеканал ABC со ссылкой на конфиденциальную телеграмму.

В документе американским должностным лицам предписывается до 20 марта донести до иностранных правительств просьбу «оперативно предпринять шаги по ослаблению возможностей Ирана и связанных с ним террористических групп атаковать наши страны и наших граждан».

В сообщении Рубио не уточняется, в чем именно заключается якобы повышенный риск атак со стороны Ирана или его союзников, однако подчеркивается, что наилучшей стратегией против действий Тегерана являются совместные усилия.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

