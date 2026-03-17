Марочко: Киев более месяца не снабжает продуктами жителей Красного Лимана

Военный эксперт считает, что российским силам необходимо как можно быстрее освободить населенный пункт, чтобы «спасти его население».

ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Украинские волонтеры больше месяца не доставляют продукты питания остающимся в оккупированном Красном Лимане (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики мирным жителям. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, гуманитарная обстановка в городе крайне сложная.

«Касаемо гуманитарной ситуации в Красном Лимане, то она очень и очень сложная. Дело в том, что здесь уже более месяца нет каких-либо поставок со стороны так называемых волонтеров. Более того, те мирные граждане, которые еще находятся в малочисленном количестве в данном населенном пункте, вынуждены выживать за счет подножных средств. Гуманитарная ситуация крайне сложная», — сказал он.

Марочко считает, что российским силам необходимо как можно быстрее освободить Красный Лиман, чтобы «спасти его население».

В ноябре 2025 года врио главы муниципального образования Краснолиманский муниципальный округ Олег Пономарев сообщал ТАСС, что население Красного Лимана на севере ДНР, к которому приближаются российские силы, может составлять около 2−3 тыс. жителей. По его словам, в Красном Лимане и ближайших к нему поселениях мобильной связи и интернета практически нет, поэтому оценить даже примерно число населения там трудно.

Красный Лиман — административный центр одноименного округа на севере ДНР. Российские силы ведут ожесточенные бои по его освобождению. Как сообщал ранее глава ДНР Денис Пушилин, военные РФ на пути к Славянску освобождают Красный Лиман и продвигаются к Святогорску.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше