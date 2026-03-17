Марочко: Киев более месяца не снабжает продуктами жителей Красного Лимана

«Касаемо гуманитарной ситуации в Красном Лимане, то она очень и очень сложная. Дело в том, что здесь уже более месяца нет каких-либо поставок со стороны так называемых волонтеров. Более того, те мирные граждане, которые еще находятся в малочисленном количестве в данном населенном пункте, вынуждены выживать за счет подножных средств. Гуманитарная ситуация крайне сложная», — сказал он.