Эксперт Джума: базу США в Ираке атакуют FPV-дронами на оптоволокне

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Объединение «Исламское сопротивление Ирака» начало применять FPV-дроны на оптоволокне для атак на американские военные объекты, в том числе базу «Виктория» (Camp Victory), расположенную рядом с международным аэропортом Багдада. Об этом заявил ТАСС журналист-международник Аббас Джума.