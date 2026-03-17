Эксперт Джума: базу США в Ираке атакуют FPV-дронами на оптоволокне

Журналист-международник сообщил, что Иран располагает запасом в десятки тысяч беспилотников.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Объединение «Исламское сопротивление Ирака» начало применять FPV-дроны на оптоволокне для атак на американские военные объекты, в том числе базу «Виктория» (Camp Victory), расположенную рядом с международным аэропортом Багдада. Об этом заявил ТАСС журналист-международник Аббас Джума.

«Мы видим, что сейчас уже даже не иранцы, а иракское сопротивление атакует американскую базу Camp Victory FPV-дронами на оптоволокне», — сказал эксперт.

Он также отметил серьезные успехи самого Ирана в развитии беспилотной отрасли. По его оценке, Тегеран провел тщательный анализ применения дронов в ходе специальной военной операции и адаптировал свои системы.

Джума подчеркнул, что сейчас Иран располагает запасом в десятки тысяч беспилотников. Этого арсенала, по словам эксперта, иранской стороне хватит, чтобы сопротивляться максимально продолжительное время.

