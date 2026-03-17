Стубб призвал прислушаться к угрозе Трампа о плохом будущем НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб призвал серьёзно отнестись к угрозе президента США Дональда Трампа о плохом будущем НАТО.

«Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит президент Соединённых Штатов», — цитирует политика агентство Bloomberg.

Стубб подчеркнул, что страны, которые «обладают возможностями и желанием помочь» Соединённым Штатам, «сделают это и должны это сделать». При этом финский лидер напомнил, что НАТО является оборонительным блоком и «не занимается военными атаками как таковыми».

Ранее в интервью Financial Times Трамп заявил, что НАТО ждёт «очень плохое будущее», если союзники США не помогут разблокировать Ормузский пролив.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо между тем призвал американского лидера распустить НАТО.

