Рубио поручил дипломатам призывать правительства третьих стран к мерам против Ирана

Дипломаты должны до 20 марта донести просьбу «ослабить возможности Ирана и связанных с ним террористических групп атаковать наши страны и граждан». В документе не уточняется, в чём именно заключается повышенный риск, но подчёркивается, что наилучшая стратегия — совместные усилия.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка кораблей в Ормузский пролив по призыву Дональда Трампа станет шагом к прямому участию в конфликте вокруг Ирана.
