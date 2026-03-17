Стубб призвал серьезно относиться к словам Трампа о «плохом будущем» НАТО

По словам Стубба, союзникам США по НАТО стоит «относиться серьезно» к словам главы Белого дома о том, что Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если государства-члены не окажут помощь США в разблокировке Ормузского пролива. Вместе с тем финский президент заявил, что НАТО изначально создавался как оборонительный альянс. «Это означает, что мы не можем проводить военные нападения 32 странами. Безусловно, после холодной войны мы проводили миротворческие миссии, однако они всегда были оправданы с точки зрения международного права и Устава ООН. Нынешний случай довольно сильно отличается», — сказал он.