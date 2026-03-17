Стубб призвал серьезно относиться к словам Трампа о «плохом будущем» НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не посвящали своих союзников в Европе в планы военной операции против Ирана, однако сейчас Вашингтон контактирует с Парижем, Лондоном и Берлином по этому вопросу. Убежденность в этом выразил президент Финляндии Александер Стубб.
«Первоначальная операция не обсуждалась с союзниками, однако я уверен, что президент [США Дональд] Трамп сейчас общается с Великобританией, Францией, Германией, большими игроками», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.
По словам Стубба, союзникам США по НАТО стоит «относиться серьезно» к словам главы Белого дома о том, что Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если государства-члены не окажут помощь США в разблокировке Ормузского пролива. Вместе с тем финский президент заявил, что НАТО изначально создавался как оборонительный альянс. «Это означает, что мы не можем проводить военные нападения 32 странами. Безусловно, после холодной войны мы проводили миротворческие миссии, однако они всегда были оправданы с точки зрения международного права и Устава ООН. Нынешний случай довольно сильно отличается», — сказал он.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.