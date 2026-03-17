СМИ: Мерц и Макрон поругались из-за Ирана

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Серьезные разногласия между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном не дают ЕС выработать единую позицию по войне США с Ираном, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Источник: AP 2024

«Именно в тот момент, когда Европа могла бы использовать эту переговорную силу, Мерц и Макрон не играют на одной стороне. Так, Макрон планирует миссию сопровождения в Ормузском проливе. Мерц говорит “нет”», — отмечается в статье.

Как пишет издание, немецкий канцлер изначально занял произраильскую позицию, фактически никак не критикуя действия США, в отличие от Макрона, который остался недовольным ответной реакцией Тегерана на ракетные удары.

«Макрон заявил о неприемлемости превращения Франции в мишень. Мерц не предпринял аналогичных шагов в отношении Тегерана», — говорится в материале.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

