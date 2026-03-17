Онколог назвал самые распространенные виды рака в России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Женщины в России чаще всего болеют раком молочной железы, а мужчины — раком предстательной железы, значительную долю занимают также опухоли кожи, ободочной и прямой кишки, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
«Если говорить о структуре заболеваемости, более 80% случаев формируют наиболее распространенные локализации. У женщин лидирует рак молочной железы, у мужчин — опухоли предстательной железы», — сказал Каприн.
Онколог добавил, что в общей структуре также значительную долю занимают опухоли кожи (без меланомы), ободочной и прямой кишки, тела матки, лимфатической и кроветворной системы, почки, щитовидной железы, легкого и желудка.
Средний возраст пациента составляет порядка 65 лет.