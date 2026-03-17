Стубб выразил разочарование переключением внимания Трампа с Украины на Иран

Президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование тем, что внимание Дональда Трампа переключилось с Украины на операцию в Иране.

Президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование тем, что внимание Дональда Трампа переключилось с Украины на операцию в Иране.

В интервью Bloomberg он заявил, что его беспокоит недостаточная сосредоточенность американского лидера на поиске мирного решения. По словам Стубба, США вовлечены в два фронта — активное участие в Иране и посредничество на Украине, и внимание смещается туда, где задействованы войска и велики затраты.

Ранее дипломаты ЕС называли это катастрофой для Украины и Европы.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру призывать правительства третьих стран принять меры против Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше