Стубб выразил разочарование переключением внимания Трампа с Украины на Иран

Президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование тем, что внимание Дональда Трампа переключилось с Украины на операцию в Иране.
В интервью Bloomberg он заявил, что его беспокоит недостаточная сосредоточенность американского лидера на поиске мирного решения. По словам Стубба, США вовлечены в два фронта — активное участие в Иране и посредничество на Украине, и внимание смещается туда, где задействованы войска и велики затраты.
Ранее дипломаты ЕС называли это катастрофой для Украины и Европы.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру призывать правительства третьих стран принять меры против Ирана.
