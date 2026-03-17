Заводы в подконтрольном ВСУ Запорожье остановлены, рассказал Балицкий

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Практически все заводы на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье остановлены, коммунальное хозяйство находится в упадке — в городе нет даже качественной питьевой воды, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Если говорить о том, как экономика сегодня работает в Запорожье, то можно сказать, что заводы практически все стоят, коммунальное хозяйство в значительной степени пришло в упадок из-за отсутствия специалистов и того, что украинский режим никогда и не следил за этим», — сказал Балицкий.

Он добавил, что Украина только повышала цены на ЖКХ, а в коммунальную инфраструктуру не вкладывалась.

«Люди там фактически не получают коммунальных услуг — разморожены трубы, нет тепла, практически отсутствует качественная питьевая вода, нет социальных выплат», — рассказал губернатор.