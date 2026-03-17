Балицкий: заводы в подконтрольном ВСУ городе Запорожье остановлены

Практически все заводы на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье остановлены, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Если говорить о том, как экономика сегодня работает в Запорожье, то можно сказать, что заводы практически все стоят…», — сказал он.
По словам Балицкого, коммунальное хозяйство в регионе в значительной степени пришло в упадок из-за отсутствия специалистов и того, что украинский режим никогда и не следил за ним. При этом Киев только повышал цены на ЖКХ, а в коммунальную инфраструктуру ничего не вкладывал.
«Люди там фактически не получают коммунальных услуг — разморожены трубы, нет тепла, практически отсутствует качественная питьевая вода, нет социальных выплат», — отметил Балицкий.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что потеряв Запорожье, Украина лишится возможности продолжать войну.
По словам Балицкого, армия России приближает момент, когда Запорожская область вздохнёт свободно.