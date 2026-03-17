СМИ: военные предоставили Трампу варианты завершения конфликта с Ираном

NBC: военные предоставили Трампу варианты завершения войны с Ираном.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Военные чиновники предоставили президенту США Дональду Трампу варианты завершения конфликта с Ираном на случай, если американский лидер того пожелает, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

«Военные чиновники включили в стандартные планы ведения войны варианты прекращения конфликта в Иране, предусмотренные для президента Дональда Трампа, если он примет такое решение», — говорится в материале.

По словам источников, в ежедневное планирование боевых действий заложены варианты как сворачивания конфликта, так и эскалации, если Белый дом попытается усилить давление на Иран. При этом они не уточнили, как именно выглядят упомянутые варианты.

При этом, как указывают источники, сторонники выхода из конфликта в рядах советников Трампа обеспокоены глобальной экономической нестабильностью, которую спровоцировал конфликт. Еще один источник добавил, что длительность конфликта «может меняться хоть каждый день».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

