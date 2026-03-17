В ИМЭМО назвали разницу между операцией США в Ираке и войной в Иране

Он подчеркнул, что США сегодня показали полное неуважение к международному праву, хотя даже Джордж Буш-младший со своими действиями в Ираке и Афганистане пытался заручиться поддержкой Совбеза ООН.
«Сейчас совсем иная ситуация — откровенная и циничная демонстрация силовых возможностей США и создание прецедента наказания лидера страны за, как говорят американцы, “неправильное поведение”, — сказал ученый.
По словам Войтоловского, во время президентства Буша-младшего была хоть какая-то попытка найти легитимные основания для начала военной операции.
«Вспомните, госсекретаря Колина Пауэлла с его белым порошком в пробирке», — заявил глава ИМЭМО РАН.
Он добавил, что был Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, принятый при участии России, США, Китая, Великобритании, Франции, а также Германии, был целый ряд резолюций Совбеза ООН по этому поводу.
«Где все это? Еще в первый свой срок (Дональд) Трамп решил выйти из СВПД и разрушил этот механизм, соответствовавший ДНЯО, вместо этого угрожая Ирану, а в прошлом году начали действовать Трамп и (Биньямин) Нетаньяху», — отметил Войтоловский.
США в Иране сейчас пытаются показать всему миру, что никакой многополярности они не допустят, сказал ученый.
«Здесь международное право, Устав ООН, Договор о нераспространении ядерного оружия даже рядом не стояли — о них в Вашингтоне никто не задумывался», — отметил аналитик.