В ИМЭМО назвали разницу между операцией США в Ираке и войной в Иране

Войтоловский: США не прикрывались международным правом для атаки на Иран.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. США не прикрывались международным правом для осуществления атаки на Иран, в отличии от операций в Ираке и Афганистане, заявил в беседе с РИА Новости директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

Он подчеркнул, что США сегодня показали полное неуважение к международному праву, хотя даже Джордж Буш-младший со своими действиями в Ираке и Афганистане пытался заручиться поддержкой Совбеза ООН.

«Сейчас совсем иная ситуация — откровенная и циничная демонстрация силовых возможностей США и создание прецедента наказания лидера страны за, как говорят американцы, “неправильное поведение”, — сказал ученый.

По словам Войтоловского, во время президентства Буша-младшего была хоть какая-то попытка найти легитимные основания для начала военной операции.

«Вспомните, госсекретаря Колина Пауэлла с его белым порошком в пробирке», — заявил глава ИМЭМО РАН.

Он добавил, что был Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, принятый при участии России, США, Китая, Великобритании, Франции, а также Германии, был целый ряд резолюций Совбеза ООН по этому поводу.

«Где все это? Еще в первый свой срок (Дональд) Трамп решил выйти из СВПД и разрушил этот механизм, соответствовавший ДНЯО, вместо этого угрожая Ирану, а в прошлом году начали действовать Трамп и (Биньямин) Нетаньяху», — отметил Войтоловский.

США в Иране сейчас пытаются показать всему миру, что никакой многополярности они не допустят, сказал ученый.

«Здесь международное право, Устав ООН, Договор о нераспространении ядерного оружия даже рядом не стояли — о них в Вашингтоне никто не задумывался», — отметил аналитик.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше