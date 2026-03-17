Иран нанес удары по базе США в Катаре и инфраструктуре ПРО в Израиле

Источник: Аргументы и факты

Иранские военные силы нанесли удары по американской базе в Катаре и объектам противоракетной обороны в Израиле, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

«Успешно проведен 57-й этап операции “Правдивое обещание 4” против целей на оккупированных территориях Израиля, включая объекты управления, связи и системы противоракетной обороны, приводит сообщение агентство Fars», — говорится в сообщении.

КСИР также сообщил об атаке на американскую авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре и места дислокации американских военных с применением ракет «Зульфикар» и «Каям», а также ударных беспилотников.

Для ударов по объектам в Израиле, уточнили в КСИР, использовались баллистические ракеты «Хейбаршекан», «Эмад» и «Гадр».

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран.

В Белом доме объяснили начало атаки якобы исходящими со стороны Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США также призвало население Ирана выступить против действующего правительства и взять власть в свои руки.

В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других ключевых представителей руководства исламской республики.

В ответ Иран начал собственные операции против Израиля, а также против объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Ранее в назвали реальное число солдат, пострадавших при операции против Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше