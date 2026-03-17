Вашингтон
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американского режиссера впечатлили высказывания крымчан о России

РИА Новости: режиссера Тремблея впечатлили высказывания крымчан о России.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Американский режиссер-документалист, общественник Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что впечатлен высказываниями крымчан о возвращении в состав России.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.

«Больше всего меня впечатлили комментарии и отношение обычных людей. Когда бы я ни спрашивал, были ли они счастливы вернуться в Россию, их ответы всегда были одинаковыми. Они отвечают, что так счастливы вернуться в Россию, которая много сделала для развития полуострова», — сказал Тремблей агентству.

Тремблей впервые посетил Крым в 2016 году, после чего принял решение связать с полуостровом свою жизнь. Живет в Ялте с марта 2020 года, а в 2025 — получил вид на жительство.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма«закрыт окончательно».

