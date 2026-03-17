Контакт выдры и лесного кота- «клептомана» впервые попал на видео

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Контакт выдры и редкого дальневосточного лесного кота, укравшего ее добычу, впервые попал на видео в Приморье, сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда».
Видео встречи двух животных в охранной зоне Уссурийского заповедника опубликовано в Telegram-канале дирекции.
«Контакт выдры и дикого “кота-клептомана” впервые снят на видео. На кадрах видно, как дальневосточный лесной кот подкрадывается к выдре, которая в этот момент поедает пойманную ею рыбу. Лесной кот спугнул околоводное животное и перехватил улов. Что именно было целью кота — сама выдра или ее трапеза, — неизвестно, однако поведение, при котором один хищник отбирает добычу другого, называется клептопаразитизмом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее подобных случаев межвидовых взаимоотношений этих животных ученые не фиксировали. Такие кадры являются важными данными для науки: с их помощью специалисты наблюдают за поведением и повадками диких животных в их естественной среде.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства — их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.