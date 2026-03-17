NYT: США хотят отстранить президента Кубы от власти

США для достижения «значимого прогресса в переговорах» с Кубой намерены добиться отстранения от власти президента страны Мигеля Диас-Канеля.
Как утверждает The New York Times, при этом Вашингтон не намерен менять политическую систему островного государства.
«По словам источников, американцы дали понять кубинским переговорщикам, что президент должен уйти, но оставляют дальнейшие шаги на усмотрение кубинцев», — говорится в статье.
Согласно информации издания, смещение главы Кубы позволило бы осуществить «структурные экономические изменения» в стране. При этом уточняется, что в США пока не добиваются каких-либо мер против семьи Кастро.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что ему, вероятно, «выпадет честь взять Кубу».
Мигель Диас-Канель между тем заявил, что его страна готова продолжать диалог с США на основе принципов равенства.