Пленный из ВСУ: ТЦК отпускает мобилизованных за $5 тыс

БЕЛГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Мобилизованные в ВСУ могли дать взятку начальнику ТЦК (аналог военкомата — прим. ТАСС) в размере $5 тыс., чтобы не служить. Об этом ТАСС рассказал пленный из ВСУ Николай Журба.
«Если $5 тыс. [отдать] военкому, то вклеивается какая-то полосочка в военный билет и тебя ТЦК не трогает», — рассказал он.
По словам Журбы, после аварии в 2012 году врачи установили ему в бедро металлическую пластину, из-за которой он не годен к службе, также у него выявлены язва желудка и варикоз. Но от насильной мобилизации ему не удалось уйти.
Стрелок 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Николай Журба сдался в плен российским военнослужащим на сумском направлении.