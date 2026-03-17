Пленный из ВСУ: ТЦК отпускает мобилизованных за $5 тыс

Пленный Николай Журба сообщил, что за эту сумму военком вклеивал в документы «какую-то полосочку».

БЕЛГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Мобилизованные в ВСУ могли дать взятку начальнику ТЦК (аналог военкомата — прим. ТАСС) в размере $5 тыс., чтобы не служить. Об этом ТАСС рассказал пленный из ВСУ Николай Журба.

«Если $5 тыс. [отдать] военкому, то вклеивается какая-то полосочка в военный билет и тебя ТЦК не трогает», — рассказал он.

По словам Журбы, после аварии в 2012 году врачи установили ему в бедро металлическую пластину, из-за которой он не годен к службе, также у него выявлены язва желудка и варикоз. Но от насильной мобилизации ему не удалось уйти.

Стрелок 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Николай Журба сдался в плен российским военнослужащим на сумском направлении.