Марочко: ВСУ расстреливают жителей Красного Лимана, чтобы скрыть преступления

ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины расстреливают население оккупированного Красного Лимана (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики, убирая таким образом свидетелей своих преступлений. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В Красном Лимане, как и во всех остальных прифронтовых населенных пунктах, уже зафиксированы случаи неестественной смерти среди гражданского населения. С высокой вероятностью, украинские боевики попросту устраняют свидетелей их преступлений среди мирных граждан», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что украинские волонтеры больше месяца не доставляют продукты питания остающимся в оккупированном Красном Лимане мирным жителям, гуманитарная обстановка в городе крайне сложная. Как рассказывал в ноябре прошлого года врип главы муниципального образования Краснолиманский муниципальный округ Олег Пономарев, население Красного Лимана на севере ДНР, к которому приближаются российские силы, может составлять около 2−3 тыс. жителей.
Красный Лиман — административный центр одноименного округа на севере ДНР. Российские силы ведут ожесточенные бои по его освобождению. Как сообщал ранее глава ДНР Денис Пушилин, российские силы на пути к Славянску освобождают Красный Лиман и продвигаются к Святогорску.