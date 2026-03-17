Вашингтон
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони категорично высказалась о предложении Трампа по Ормузскому проливу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка кораблей в Ормузский пролив по просьбе президента США Дональда Трампа может стать шагом к вовлечению Италии в конфликт вокруг Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Мелони подчеркнула, что Италия готова рассматривать усиление присутствия в Красном море, однако расширение операций на Ормузский пролив вызывает у Рима опасения из-за риска эскалации.

«Сейчас мы можем усилить миссию Aspides, поэтому речь идет о Красном море. В Ормузском проливе ситуация, безусловно, сложнее, поскольку это означало бы шаг в направлении вовлеченности», — отметила Мелони в ходе общения со СМИ.

Ранее американский лидер призвал ряд стран, пострадавших от напряженной ситуации на Ближнем Востоке, направить свои корабли в Ормузский пролив.

