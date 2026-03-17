NBC: военные США представили Трампу варианты выхода из конфликта с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Представители Пентагона включили предложения по возможному прекращению конфликта с Ираном в представленные президенту США Дональду Трампу военные планы, пишет телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По его сведениям, мнения среди советников главы американской администрации разделились. Сторонники выхода из конфликта, в частности, обеспокоены мировой экономической нестабильностью, которая наблюдается с начала военной операции. Варианты завершения конфликта, указывает телеканал, приобретают все большее значение в условиях, когда американские власти борются с ростом цен на нефть.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.

