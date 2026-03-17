Отвечавший за помощь Киеву генерал США потерял секретные карты в поезде

Как следует из документа, разбирательство было проведено в связи с несколькими анонимными жалобами на Агуто, который в 2022—2024 годах был командующим группой содействия безопасности Украины в составе Пентагона. В августе 2024 года он уволился из сухопутных сил США. Аппарат генинспектора установил, что в конца марта 2024 года Агуто и его подчиненные отправились на поезде из немецкого Висбадена в Киев. Они взяли с собой секретные карты. В начале апреля выяснилось, что карты оставили в поездке. Примерно через сутки их доставили в посольство США на Украине. Ответственность за произошедшее взял на себя Агуто.