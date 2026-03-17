Отвечавший за помощь Киеву генерал США потерял секретные карты в поезде

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Американский генерал-майор в отставке Антонио Агуто, руководивший группой по оказанию военной помощи Киеву, в 2024 году оставил секретные карты в поезде и, находясь на Украине, злоупотреблял алкоголем. Об этом говорится в отчете, подготовленном аппаратом генерального инспектора Пентагона.
Как следует из документа, разбирательство было проведено в связи с несколькими анонимными жалобами на Агуто, который в 2022—2024 годах был командующим группой содействия безопасности Украины в составе Пентагона. В августе 2024 года он уволился из сухопутных сил США. Аппарат генинспектора установил, что в конца марта 2024 года Агуто и его подчиненные отправились на поезде из немецкого Висбадена в Киев. Они взяли с собой секретные карты. В начале апреля выяснилось, что карты оставили в поездке. Примерно через сутки их доставили в посольство США на Украине. Ответственность за произошедшее взял на себя Агуто.
Как выяснили следователи, в мае 2024 года Агуто во время поездки на Украину злоупотреблял алкоголем за ужином. Позднее в этот же вечер он упал и получил сотрясение мозга. Как следует из отчета, на следующий день Агуто встретился с Энтони Блинкеном, который в то время был госсекретарем США, а также с другими американскими и украинскими должностными лицами. По словам свидетелей, Агуто на встрече выглядел так, будто все еще находился в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно выводам генерального инспектора, Агуто нарушил несколько норм, касающихся хранения секретных документов и поведения военнослужащих США. Вместе с тем следователи не нашли свидетельств того, что Агуто создавал «невыносимую обстановку» в упомянутой группе по оказанию военной помощи Украине, как говорилось в одной из жалоб на него. Отчет был подготовлен на основе показаний 33 свидетелей.