Хакер совершил массовый взлом камер видеонаблюдения по всей Украине

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Массовый взлом уличных, придомовых и скрытых камер видеонаблюдения удалось осуществить пророссийскому хакеру на территории всех украинских регионов, сообщил РИА Новости пророссийский хакер PalachPro.
«Мной были скомпрометированы камеры наружного и скрытого видеонаблюдения в реальном времени. Доступ к более чем шести тысячам устройств административного, военного и городского пользования стали доступны в результате многомесячной подготовки и реализации спецоперации», — рассказал хакер, отметив, что эти теперь данные могут помочь в отслеживании украинского вооружения и солдат ВСУ, а также передвижения сотрудников украинских администраций и силовых ведомств.
Он добавил, что в результате проведенной спецоперации был получен живой доступ к камерам видеонаблюдения во всех регионах Украины, а также близлежащих областей вблизи линии боевого соприкосновения.