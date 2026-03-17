В Минобороны спроектировали наземный дрон с нейросетевой системой управления

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Специалисты Московского высшего общевойскового командного училища Минобороны России запатентовали разработку многофункционального наземного робототехнического комплекса (НРТК) со встроенной системой управления на основе нейросети. С соответствующим документом ознакомился ТАСС.
«Наземный дрон представляет собой универсальную модульную гусеничную платформу с быстрозаменяемыми модулями, FPV-системой и встроенной системой управления на основе нейросети, способной независимо от оператора выполнять поставленную ей задачу. В случае воздействия РЭБ противника наземный многофункциональный дрон выводится на стартовую позицию», — говорится в описании к патенту.
Подчеркивается, что НРТК способен обеспечивать ведение войсковой и артиллерийской разведки, огневой поддержки войсковых подразделений и иных боевых задач «в любых погодных условиях, в дневное и ночное время, в различных температурных средах, движение в городских условиях, по бездорожью».
Авторы разработки поясняют, что подобный результат достигается за счет выбора оптимального типа шасси, а также установки системы управления, центрального вычислителя, системы навигации и ориентирования и разведывательно-боевого модуля.
Согласно описанию к патенту, основными задачами наземного беспилотника является ведение разведки и постановка мин, в частности, противотанковых типа ТМ-62. Специалисты училища отмечают, что дрон имеет модульную конструкцию, поэтому его «можно применять для выполнения различных задач за счет установки других модулей».